Кононова взяла четыре медали на «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой»

Петербург в минувшие выходные сменил звание культурной столицы на спортивную. Там прошел «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» по художественной гимнастике. На турнире были представлены 19 стран, но главное внимание было приковано к российским спортсменкам — воспитанницам академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, которых легендарная олимпийская чемпионка поддерживала лично. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов все увидел.

На «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» — финалы в отдельных видах. На ковре — только лучшие представительницы своих стран. Предельная концентрация, собранность и спортивная воля.

Здесь, на тренировочном ковре, всегда своя особая атмосфера. До выхода на старт буквально мгновения. Кто-то тренируется, настраивается, а кто-то наблюдает за выступлениями соперниц.

Спортсменок Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой все дни турнира поддерживала сама олимпийская чемпионка: настраивала, советовала, успокаивала.

«Мелочей никаких нет. Красивая, уверенная, сильная. Сильные руки, сильные ноги. Тело готовое!» — наставляла она.

Все напутствия Ева Кононова усвоила отлично. Она стала безусловным триумфатором этого старта. В первый день — золото в многоборье, а потом еще победы. Лучшая в упражнении с обручем. С лентой тоже первая. Блистательное выступление! У Евы еще и серебро в упражнении с булавами.

«Все виды я делала в удовольствие даже не почти, а все. Вот прям выходила и делала спокойно», — рассказывает победительница «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» Ева Кононова.

Хоть гимнастка и парит над ковром, но стоит она на плечах тренера — так говорят в этом виде спорта. Наставники чемпионки — Ольга Минигалина и Евгения Елисеева.

«Старт очень удачный. И сам по себе турнир невероятного масштаба, такая конкуренция, такие шикарные дети», — говорит тренер Евы Кононовой Евгения Елисеева.

У воспитанниц Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой на этом соревновании — лучшие результаты. Золото в упражнении с булавами — у Марии Борисовой. Ее тренер — Ирина Гусарова.

Так поддерживали Машу трибуны в родном Петербурге. Год назад на этом же старте она завоевала пять золотых медалей, сейчас результат скромнее, но обожания и любви фанатов не стало меньше. Все эти плакаты для нее. Вот так Маша бережно и аккуратно складывает их.

«Все игрушечки, подарочки в основном отправляю домой к родителям. У меня была одна попытка, один выход с булавами, но я ее использовала на максимум», — делится впечатлениями победительница «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» Мария Борисова.

Алина Кабаева также помогала Маше — анализировала ошибки и советовала, как их исправить.

«Просто работай, и все получается. Все. Просто элемент за элементом», — говорила Алина Кабаева.

У Арины Ковшовой — серебро в многоборье и в упражнении с мячом. Ее тренер — Елизавета Чернова.

«Не все было сделано, не все получилось. Буду работать дальше», — заявила серебряный призер «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» Арина Ковшова.

«Есть ошибки, которые нужно исправить и более чище и стабильнее выходить и выступать уже на золото», — объясняет тренер Арины Ковшовой Елизавета Чернова.

Во второй день разыграли медали и среди групповичек в финалах отдельных видов — золото у сборной команды России и команды Петербурга.

Яркий финал яркого турнира — на гала-концерте гимнастки и артисты балета восхитили зрителей своей удивительной пластикой и красотой движений. Их выступление — чарующий симбиоз танцевального и театрального искусства. Самый трогательный и волнительный момент концерта, когда перед зрителями появились десятки детей со светящимися звездочками в руках — как символ нашего будущего и в спорте, и в жизни.

Эти соревнования собрали в Петербурге гимнасток из почти двух десятков стран. Как и всегда в художественной гимнастике, это была очень красивая борьба за медали. Алина Кабаева поблагодарила всех за блестящий праздник спорта.

«Спасибо судьям, тренерам за вашу работу. Спасибо большое. Прекрасная организация! „СКА Арена“, вы лучшие! И, конечно, огромное спасибо зрителям, спасибо, что пришли, что поддерживали наших девчонок. Спорт объединяет людей», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Уже сегодня участницы «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой» разъедутся по домам. Международный календарь соревнований расписан. Один из ближайших стартов — в Болгарии, где пройдет этап кубка мира.

