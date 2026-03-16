Никаких оправданий: немецкий политик побрилась налысо после провала на выборах

Немецкий политик Николь Бюттнер побрилась налысо после провала на выборах

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Николь Бюттнер сдержала слово, которое дала избирателям. Она обрила голову налысо после оглушительного поражения на региональных выборах. Результатом она поделилась в социальных сетях.

Проигранное пари и выполненное обещание

Политик опубликовала видео, где предстала сначала в ярком платке, а затем продемонстрировала полностью обритую голову.

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — заявила Бюттнер, улыбаясь.

Ранее, в интервью изданию Schwäbische Zeitung, Бюттнер выражала уверенность в успехе партии на выборах. Однако она пообещала в случае поражения «обрить голову под ноль».

Политик признавалась, что очень любит свои кудрявые волосы. Это сделало обещание особенно серьезным.

Фото: Instagram*/nicole__buettner

Что случилось на выборах

Выборы в ландтаг (региональный парламент. — Прим. ред.) федеральной земли Баден-Вюртемберг прошли 8 марта 2026 года.

Результат для СвДП оказался катастрофическим. Партия получила лишь 4,4% голосов, не сумев преодолеть необходимый пятипроцентный порог.

Конкуренты оказались далеко впереди:

«Зеленые» — 30,2%

Христианско-демократический союз (ХДС) — 29,7%

«Альтернатива для Германии» (АдГ) — 18,8%

Социал-демократическая партия (СДПГ) — 5,5%

После оглашения итогов канцлер Фридрих Мерц (ХДС) дал мрачный прогноз. Он предположил, что СвДП больше не будет играть значимой роли в политической жизни Германии.

При этом, партия самого канцлера Христианско-демократический союз уступила партии «Зеленые».

Как отреагировала публика

Сразу после объявления итогов голосования Бюттнер подтвердила намерение выполнить обещание, но не называла конкретных сроков. Ее видео с обритой головой стало неожиданным, но последовательным шагом.

В комментариях в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи восхитились политической честностью и чувством юмора, назвав поступок «мужественным».

Другие сочли это дешевым пиаром и попыткой отвлечь внимание от провала партии. Сама Бюттнер в видео не комментировала политические перспективы, сосредоточившись исключительно на выполнении данного слова.

Контекст

Свободная демократическая партия (СвДП) в Германии традиционно выступает за либеральные экономические реформы и снижение налогов.

Потеря мест в региональном парламенте Баден-Вюртемберга, одном из экономических локомотивов страны, серьезно ослабляет позиции партии на федеральном уровне.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ