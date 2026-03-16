Громкая семейная история: Пелагея вывела в свет дочку, с которой не общается отец

Пелагея вышла на красную дорожку с дочерью Таисией, с которой не общается отец

Певица Пелагея впервые появилась на съемках с дочерью Таисией. Артистка опубликовала кадры из закулисья популярного телешоу и призналась, что этот выход стал для нее особенным. Сама исполнительница заняла место в составе жюри, тогда как девочка наблюдала за происходящим из зрительного зала. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Для появления на площадке Пелагея выбрала длинное платье небесного оттенка с глубоким вырезом и оборками, а ее дочь предпочла более непринужденный наряд — футболку, брюки и бомбер. На видео со съемок певица нежно обнимала Таисию, которая, по словам поклонников, уже заметно подросла.

Подписчики обратили внимание, что девочка растет уверенной и самостоятельной. Некоторые считают, что в будущем она может пойти по стопам матери и построить карьеру в творческой сфере.

Таисия родилась в браке Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. После развода в 2020 году спортсмен практически не участвует в воспитании дочери. Расставание пары сопровождалось длительными судебными разбирательствами: экс-супруги спорили о разделе имущества и алиментах.

Несколько лет назад Телегин добился запрета на выезд ребенка за границу, однако позже артистке удалось оспорить это решение. В феврале 2026 года стало известно, что имущество хоккеиста объявили в розыск из-за долгов, превышающих 71 миллион рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.