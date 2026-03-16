Физиология болезни: почему по ночам повышается температура

Профессор Корякин: повышение температуры вечером и ночью связано с гормонами

Феномен повышения температуры тела у пациентов в вечернее и ночное время имеет научное подтверждение. Об этом сообщил aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин. По его словам, процесс обусловлен взаимодействием трех основных факторов: циркадных ритмов, ночной активности иммунной системы и суточной динамики гормонов.

Циркадные ритмы формируют естественные суточные колебания температуры у человека. У здоровых людей минимальные показатели фиксируются в утренние часы, примерно с 4 до 6 утра, а максимальные — во второй половине дня и вечером, обычно с 16 до 20 часов, с разницей до 0,5–1°С. При заболеваниях этот базовый ритм сохраняется и усиливается патологическим процессом.

Даже при лихорадке пиковое повышение температуры чаще приходится на вечернее время, поскольку исходная температура организма в это время уже выше.

Вторая составляющая — ночная смена иммунного ответа. Повышение температуры при болезни является защитным механизмом организма. При попадании инфекции иммунные клетки выделяют эндогенные пирогены, которые через кровоток достигают гипоталамуса и запускают каскад реакций, повышающих «уставку» термостата. В условиях ночного покоя организм может направлять больше ресурсов на работу иммунной системы, а усиление кровотока в очагах воспаления способствует более активной доставке иммунных клеток к месту поражения.

Третий фактор — гормональная регуляция. Суточный ритм кортизола, основного противовоспалительного гормона, также влияет на динамику температуры. Его концентрация достигает максимума утром, обеспечивая пробуждение, и снижается вечером и ночью. Падение уровня кортизола ослабляет подавление иммунной активности и позволяет пирогенам действовать активнее, что отражается на подъеме температуры в вечернее и ночное время.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что начало календарной весны не снижает вероятность заражения гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРЗ). Для профилактики рекомендуется одеваться по погоде и внимательно следить за самочувствием. При повышении температуры необходимо незамедлительно обратиться к врачу. По словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, высокий риск заболеваемости сохранится до второй декады апреля.

