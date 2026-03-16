Физиология болезни: почему по ночам повышается температура

Дарья Корзина
Феномен повышения теплового состояния организма тела у пациентов в вечерние и ночные часы имеет научное подтверждение.

Почему температура тела чаще растет вечером и ночью

Профессор Корякин: повышение температуры вечером и ночью связано с гормонами

Феномен повышения температуры тела у пациентов в вечернее и ночное время имеет научное подтверждение. Об этом сообщил aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин. По его словам, процесс обусловлен взаимодействием трех основных факторов: циркадных ритмов, ночной активности иммунной системы и суточной динамики гормонов.

Циркадные ритмы формируют естественные суточные колебания температуры у человека. У здоровых людей минимальные показатели фиксируются в утренние часы, примерно с 4 до 6 утра, а максимальные — во второй половине дня и вечером, обычно с 16 до 20 часов, с разницей до 0,5–1°С. При заболеваниях этот базовый ритм сохраняется и усиливается патологическим процессом.

Даже при лихорадке пиковое повышение температуры чаще приходится на вечернее время, поскольку исходная температура организма в это время уже выше.

Вторая составляющая — ночная смена иммунного ответа. Повышение температуры при болезни является защитным механизмом организма. При попадании инфекции иммунные клетки выделяют эндогенные пирогены, которые через кровоток достигают гипоталамуса и запускают каскад реакций, повышающих «уставку» термостата. В условиях ночного покоя организм может направлять больше ресурсов на работу иммунной системы, а усиление кровотока в очагах воспаления способствует более активной доставке иммунных клеток к месту поражения.

Третий фактор — гормональная регуляция. Суточный ритм кортизола, основного противовоспалительного гормона, также влияет на динамику температуры. Его концентрация достигает максимума утром, обеспечивая пробуждение, и снижается вечером и ночью. Падение уровня кортизола ослабляет подавление иммунной активности и позволяет пирогенам действовать активнее, что отражается на подъеме температуры в вечернее и ночное время.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что начало календарной весны не снижает вероятность заражения гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРЗ). Для профилактики рекомендуется одеваться по погоде и внимательно следить за самочувствием. При повышении температуры необходимо незамедлительно обратиться к врачу. По словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, высокий риск заболеваемости сохранится до второй декады апреля.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Шесть пальцев на руке: Нетаньяху пришлось доказывать свое существование
0:49
Уже выбрала профессию: как Сати Казанова заботится о полуторагодовалой дочке
0:43
Трамп заявил, что не знает, смог ли бы он жить на Украине
0:39
«Будут превращены в пепел»: Иран пригрозил ответом за удары по энергосистемам
0:33
Экономия на ЖКХ: как не платить за коммунальные услуги во время отпуска
0:15
ВС Ирана уничтожили ангары с американскими истребителями в ОАЭ и Бахрейне

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео