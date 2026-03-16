Мат и вредные привычки: как Подольская и Пресняков растят наследника

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Родители стараются решать проблемы не с помощью ссор, а через диалог.

Каких правил в воспитании придерживается Наталья Подольская

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица Наталья Подольская не будет ругать сыновей за сигареты и алкоголь

Главной «болью» в воспитании старшего сына Артемия для певицы Натальи Подольской стали домашние задания. Об этом артистка призналась в беседе с 7Дней.ru на концерте в Санкт-Петербурге.

По ее словам, Артемий занят в школе весь день и старается делать уроки там, но если что-то приходится доделывать дома, начинаются сложности.

«Сейчас мы уже вышли на некий интеллигентный уровень общения на этот счет, но не любит ни Тема делать уроки дома со мной, ни я», — пожаловалась артистка

Певица также призналась, что Артемий был бунтарем с самого детства, при этом хлопот в воспитание наследника добавляет и современный интернет. Мальчик смотрит блогеров, которые часто используют ненормативную лексику.

«Он в этом не виноват, ведь он их не произносит, хотя он произносит, конечно, тоже, но не публично. Но это проблемы. От мата не скрыться», — отметила певица.

Несмотря на сложности, Наталья Подольская и ее муж музыкант Владимир Пресняков придерживаются либерального подхода. Они считают, что строгие запреты только портят отношения и не работают. Звездные родители стараются воспитывать детей собственным примером и даже к возможным ошибкам сына в будущем относятся спокойно. Певица заявила, что если Артемий в будущем попробует алкоголь или сигареты, скандала в доме не будет. Родители планируют решать такие вопросы через разговор.

У Преснякова и Подольской двое общих детей — десятилетний Артемий и пятилетний Иван.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сыновья звездных родителей очень гиперактивны. Пресняков даже назавывает их за хулиганство особым взглядом, который пугает даже его самого.

Последние новости

23:42
Долой лишние траты: как дачникам сократить расходы в сезон
23:29
Мусоровоз сбил прохожего на тротуаре в Москве
23:23
Quds: Дрон нанес удар по отелю в «зеленой зоне» Багдада
23:23
Радио «Судного дня» увеличило активность вещания в 2026 году
23:19
Трамп: США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины
23:12
Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео