Мат и вредные привычки: как Подольская и Пресняков растят наследника

Певица Наталья Подольская не будет ругать сыновей за сигареты и алкоголь

Главной «болью» в воспитании старшего сына Артемия для певицы Натальи Подольской стали домашние задания. Об этом артистка призналась в беседе с 7Дней.ru на концерте в Санкт-Петербурге.

По ее словам, Артемий занят в школе весь день и старается делать уроки там, но если что-то приходится доделывать дома, начинаются сложности.

«Сейчас мы уже вышли на некий интеллигентный уровень общения на этот счет, но не любит ни Тема делать уроки дома со мной, ни я», — пожаловалась артистка

Певица также призналась, что Артемий был бунтарем с самого детства, при этом хлопот в воспитание наследника добавляет и современный интернет. Мальчик смотрит блогеров, которые часто используют ненормативную лексику.

«Он в этом не виноват, ведь он их не произносит, хотя он произносит, конечно, тоже, но не публично. Но это проблемы. От мата не скрыться», — отметила певица.

Несмотря на сложности, Наталья Подольская и ее муж музыкант Владимир Пресняков придерживаются либерального подхода. Они считают, что строгие запреты только портят отношения и не работают. Звездные родители стараются воспитывать детей собственным примером и даже к возможным ошибкам сына в будущем относятся спокойно. Певица заявила, что если Артемий в будущем попробует алкоголь или сигареты, скандала в доме не будет. Родители планируют решать такие вопросы через разговор.

У Преснякова и Подольской двое общих детей — десятилетний Артемий и пятилетний Иван.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сыновья звездных родителей очень гиперактивны. Пресняков даже назавывает их за хулиганство особым взглядом, который пугает даже его самого.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.