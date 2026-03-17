Не только про эстетику: стоматолог назвал неочевидные последствия потери зубов

Стоматолог-хирург Голант: потеря одного зуба может вести к лицевой асимметрии

Потеря даже одного зуба способна привести к целому ряду осложнений в зубочелюстной системе. Об этом в беседе с Life.ru предупредил стоматолог-хирург и имплантолог Александр Голант.

По его словам, одним из первых последствий становится смещение соседних зубов, которые постепенно наклоняются в сторону пустого места, что может привести к нарушению прикуса, появлению щелей или скученности зубов. При этом зуб-антагонист на противоположной челюсти начинает выдвигаться в пустое пространство — явление, известное как supraeruption. В результате корни зубов могут оголяться, повышается их чувствительность, возникает риск преждевременной потери.

Также отсутствие зуба провоцирует атрофию костной ткани. Без жевательной нагрузки кость в месте утраченного зуба теряет высоту. По оценкам специалистов, за год она может уменьшиться примерно на четверть. Это усложняет последующее лечение, в том числе установку имплантов, поскольку может потребоваться костная пластика.

Кроме того, организм пытается компенсировать потерю зуба перераспределением жевательной нагрузки. Это может привести к перегрузке жевательных мышц, головным болям и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Усиленная нагрузка на оставшиеся зубы ускоряет износ эмали и повышает риск трещин и сколов.

Проблемы затрагивают и функции жевания. Так, эффективность пережевывания пищи снижается, пациенты чаще выбирают мягкие продукты, что может со временем вызвать нарушения пищеварения и дефицит питательных веществ. При потере зуба в зоне улыбки возможны эстетические изменения — опущение губы, асимметрия лица, а также нарушения дикции, что вызывает психологический дискомфорт. К тому же повышается риск травмирования десны и убывания ее края на соседних зубах.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что своевременное восстановление утраченного зуба критично. Современные методы — имплантация, мостовидные и съемные протезы — позволяют остановить атрофию кости, сохранить правильное положение зубов, восстановить жевательную функцию и вернуть эстетику улыбки. Голант отметил, что пациентам важно как можно быстрее обратиться к стоматологу для осмотра, диагностики и подбора подходящего способа протезирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как обычная боль в зубе доводит до реанимации. Последствия могут оказаться стремительными, а скрытое воспаление распространится по соседним тканям.

