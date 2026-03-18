Еще по одной? Британский лыжник напился прямо во время гонки на Кубке мира

Британский лыжник в Норвегии напился во время гонки

Пьяный марафон устроил британский лыжник на этапе Кубка мира в Норвегии.

Во время 50-километровой гонки Габриэль Гледхилл не просто шел по дистанции — он пил все, что ему предлагали зрители. В итоге — около 12 бутылок пива и несколько рюмок крепкого алкоголя. Уже к середине дистанции спортсмен едва держался на ногах, сильно отстал и финишировал вместе с участницами женской гонки, стартовавшими на 45 минут позже.

В итоге британец стал 67-м, проиграв чемпиону больше 20 минут. Скандальное поведение спортсмена не осталось без внимания организаторов и местных властей — Гледхиллу отказали в продлении вида на жительство. Теперь он должен покинуть Норвегию до конца марта.

