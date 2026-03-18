Баста рассказал, как Копейкин сталкерит его перед съемками байопика

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) признался, что уже заметил за будущим исполнителем его главной роли — Славой Копейкиным — необычный подход к подготовке к фильму. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru.

Создатели байопика «Баста. Начало игры» раскрыли имя актера, который сыграет главную роль в фильме о становлении Василия Вакуленко. Им стал Слава Копейкин, внешне поразительно похожий на рэпера в молодости.

Презентация прошла 17 марта в студии «Газгольдер» — именно здесь, в стенах собственной звукозаписывающей студии, Вакуленко создал не один десяток хитов, определивших звучание целого поколения.

«Слава энергетически и эмоционально великолепный актер и приятный человек. Еще и рэпчик читает», — хватит молодого человека Баста.

Он отметил, что Копейкин со всем справился на раз-два.

«Для меня честь, что Слава сыграет эпизод из моей жизни», — подытожил исполнитель.

Также Баста с юмором отнесся к подготовке актера. По словам музыканта, они сделали коллаж из его фотографии в 21 год и снимка Копейкина — сходство оказалось разительным. Но главное, что поразило Басту, — это манера погружения в материал. Артист с улыбкой отметил, что куда бы он ни повернулся, везде видит за спиной Славу, который внимательно наблюдает, сканирует каждое движение.

«Поворачиваюсь, а Слава за плечом стоит, смотрит. Профессиональный такой „сталкеринг“ актерский», — поделился Вакуленко.

Слава Копейкин признался, что задача перед ним стоит амбициозная: сыграть живого современника, который дышит с нами одним воздухом.

Актер считает, что в юности Баста был таким же простым пацаном, как и все: мечтал, писал тексты в тетрадку и бесконечно верил в себя.

«Я берусь за это, потому что мне интересно коснуться жизни человека такой величины, попробовать перенести этот внутренний огонь и показать что-то новое, о чем вы точно еще не знаете», — рассказал актер.

Сюжет картины развернется в Ростове начала 2000-х — городе, ставшем колыбелью русского хип-хопа. Клубы, квартирники, уличные разборки — на этом фоне молодой Вакуленко ищет свой голос, сталкивается с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. Именно его честные тексты и харизма впервые «взрывают» ростовскую публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает главный выбор — посвятить себя музыке.

Съемки фильма стартуют в ближайшее время. Режиссер и детали сценария пока держит в секрете, но создатели обещают, что зритель увидит не просто музыкальную биографию, а историю поколения, которое искало себя в новой музыке и новом времени.

