«Никто не позвал»: почему Апина ненавидела дуэт Гурченко и Моисеева

Алена Апина призналась, что ненавидела дуэт Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева

Заслуженная артистка России Алена Апина ненавидела дуэт народной артистки СССР Людмилы Гурченко и заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева. Об этом Апина рассказала на встрече с коллегами в квартире Гурченко, где вспоминали артистку. На этой встрече присутствовал и корреспондент 5-tv.ru.

«Я из когорты тех, которые ненавидели вот этот дуэт (Гурченко и Моисеева. — Прим. ред.). Потому что у нас с Борей тоже были дуэты, но нас так никто в „Песню года“ не позвал. Но хотя тоже были очень хорошие совместные работы», — призналась исполнительница.

Она вспомнила, что были случаи, когда Апина хотела позвать Моисеева на какие-то мероприятия, но он зачастую оказывался занят с Гурченко где-то в другом месте. Однако артистка признала то, что у этих певцов сложился прекрасный творческий союз.

Также исполнительница рассказала, что, когда собиралась на эту встречу, «рука потянулась к пальто». В кармане этой вещи она нашла бумажный кораблик. Его Апиной когда-то подарил Моисеев. Он даже подписан рукой исполнителя.

«Борин кораблик, ты представляешь, лежит у меня в кармане. Видимо, настолько это все как-то срослось. И какие-то вот эти мистические весенние трагические радостные события. Из них складывается наша жизнь», — рассуждала певица.

