ИИ не видит разницы: водитель получил штраф за телефон в руке у пешехода

Эфирная новость 39 0

Такие «нарушения» фиксируют все чаще.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курьезный случай сейчас обсуждают автовладельцы в Приморье. Все дело в фото с уличной камеры. Она сняла легковушку в потоке и идущего по тротуару прохожего, который что-то обсуждает по телефону. Вот только письмо счастья почему-то пришло водителю машины.

Девушка штраф уже оплатила. И теперь пытается доказать свою невиновность. Интересно, что с марта видеокомплексы начали массово фиксировать такие нарушения. И судя, по этому случаю, искусственный интеллект, даже в нашей стране, еще не научился отличать водителя от пешехода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании 83-летнюю женщину оштрафовали на 600 фунтов стерлингов (около 61 тысячи рублей). Причиной стала картонная коробка с домашним адресом пенсионерки, найденная вне мусорного бака.

Женщина утверждала, что выкинула мусор в специализированный контейнер, который находился в пункте сбора вторсырья. При этом компания Kingdom отправила фотографию сотрудника, держащего упаковку с данными пенсионерки на фоне переполненных баков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
«Мы не боимся»: как живет Тегеран во время войны
21:39
«Ужасное чувство»: Алена Апина про зависть
21:09
В Свердловской области под окнами дома нашли мертвого шестиклассника
21:02
В Твери девочку чуть не унесло течением на маленькой льдине
20:58
Недолго и несчастливо: мужчина подавился десертом на свадьбе и умер
20:52
Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео