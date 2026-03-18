ИИ не видит разницы: водитель получил штраф за телефон в руке у пешехода

Во Владивостоке водитель получил штраф за телефон в руке пешехода

Курьезный случай сейчас обсуждают автовладельцы в Приморье. Все дело в фото с уличной камеры. Она сняла легковушку в потоке и идущего по тротуару прохожего, который что-то обсуждает по телефону. Вот только письмо счастья почему-то пришло водителю машины.

Девушка штраф уже оплатила. И теперь пытается доказать свою невиновность. Интересно, что с марта видеокомплексы начали массово фиксировать такие нарушения. И судя, по этому случаю, искусственный интеллект, даже в нашей стране, еще не научился отличать водителя от пешехода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании 83-летнюю женщину оштрафовали на 600 фунтов стерлингов (около 61 тысячи рублей). Причиной стала картонная коробка с домашним адресом пенсионерки, найденная вне мусорного бака.

Женщина утверждала, что выкинула мусор в специализированный контейнер, который находился в пункте сбора вторсырья. При этом компания Kingdom отправила фотографию сотрудника, держащего упаковку с данными пенсионерки на фоне переполненных баков.

