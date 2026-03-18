«Ужасное чувство»: Алена Апина про зависть

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 26 0

В творческих профессиях без нее никуда.

Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru

Алена Апина назвала зависть ужасным чувством

Зависть — это ужасное чувство, а зависть артиста — это вообще яд. Такое мнение выразила заслуженная артистка России, экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на встрече с коллегами в квартире народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

«Зависть — она вообще ужасное чувство, а зависть артиста — это вообще яд-яд. Тем более белая зависть, вы не знаете, что это такое, а я знаю. Когда какая-нибудь певица поет песню, и ты думаешь: „Я тебя ненавижу, потому что почему не я спела эту песню?“», — заявила Апина.

По словам артистки, зависть — это абсолютно нормальное человеческое чувство. Испытывая ее, человек начинает задумываться о причинах своего неуспеха по сравнению с другими и стремится понять, как ему достичь подобного результата в будущем.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Апина рассказала, что она ненавидела дуэт народной артистки СССР Людмилы Гурченко и заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева. По словам певицы их дуэты с Моисеевым были не такими успешными, как его дуэты с Гурченко.

Последние новости

21:42
«Мы не боимся»: как живет Тегеран во время войны
21:39
«Ужасное чувство»: Алена Апина про зависть
21:09
В Свердловской области под окнами дома нашли мертвого шестиклассника
21:02
В Твери девочку чуть не унесло течением на маленькой льдине
20:58
Недолго и несчастливо: мужчина подавился десертом на свадьбе и умер
20:52
ИИ не видит разницы: водитель получил штраф за телефон в руке у пешехода

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео