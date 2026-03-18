Собянин: Бирюлевская линия метро вступает в новую фазу

Анастасия Антоненко
Собянин: завершилось строительство первого объекта Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин поучаствовал в церемонии завершения строительства первого крупного объекта будущей Бирюлевской линии метро — правого тоннеля от станции «Остров Мечты» до «Кленового бульвара». Об этом мэр Москвы рассказал в мессенджере MAX.

Он также дал старт проходке следующего участка между «Кленовым бульваром» и «Курьяново».

Протяженность первого перегонного тоннеля составила 1,67 километра, диаметр — шесть метров. Строительные работы частично проводились под руслом Москвы-реки, что значительно усложняло процесс.

«Продолжаем строить Бирюлевскую линию метро. Более 50 лет тому назад эта линия была уже в проектах в силу развития этих районов, но за это время так и не приступили к строительству. <…> Бирюлевская линия достаточно большая, активно будет использоваться — сотнями тысяч жителей района, для которых, конечно, это будет новая транспортная реальность и новая жизнь», — подчеркнул мэр.

По словам Сергея Собянина, длина нового тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону «Курьяново» составит 1,13 километра. Этот участок проходит под руслом реки и в сложных гидрогеологических условиях, что потребует углубления щита до 26 метров.

Новая линия улучшит транспортное сообщение для более одного миллиона жителей и работников восьми районов столицы.

По словам Собянина, проектирование Бирюлевской линии велось еще полвека назад, однако ее реализация стала возможной лишь благодаря созданию Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии. Завершить сооружение обоих тоннелей планируется осенью 2026 года.

