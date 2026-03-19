Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта

Земля 19 марта ощутит мощнейший геомагнитный удар. На нашу планету с огромной скоростью уже надвигается облако заряженной солнечной плазмы. О том, насколько сильным будет космическая энергия, сколько продлится магнитная буря и что делать метеочувствительным в этот день, объяснило издание URA.RU.

Вспышки на Солнце сегодня

На Солнце произошел мощный выброс энергии и заряженной плазмы, который направляется в сторону Земли. Как следует из расчетов ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, облако движется со скоростью около 670 км/с.

Путь от Солнца до Земли займет чуть больше 60 часов. Основной удар ожидается 19 марта с 4:00 до 6:00 утра.

В моменте пика буря может достичь уровня G2–G3 — от средней до сильной. При этом вероятность экстремального уровня G4 достаточно низкая. Продолжительность магнитного удара составит около десяти часов.

Привычный геомагнитный фон последних недель выбьет мощнейшая буря, которая накроет Землю 19 марта. Ее активность составит 6,2 балла. Геомагнитная обстановка скажется даже на тех, кто обычно не реагирует на космическую погоду.

Атмосферное давление 19 марта в Москве и Петербурге

Дополнительную нагрузку на организм землян принесут скачки атмосферного давления. В Москве и области днем давление будет 755 мм рт. ст., а ночью — 750 мм.

В Санкт-Петербурге днем атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., а ночью — 761 мм.

Это повышенные значения, которые вместе с магнитной бурей могут усилить головные боли, слабость и скачки давления.

Магнитные бури в конце марта

Даже на следующий день, 20 марта, геомагнитная обстановка останется напряженной. Вероятность мощной магнитной бури составляет 71%. Далее ситуация будет развиваться волнами, давая то время передохнуть, то снова взяться за таблетки.

В субботу, 21 марта, геомагнитная активность составит 4,8 балла. Возможны ухудшения самочувствия. В воскресенье, 22 марта, Солнце предоставит землянам краткую передышку — геомагнитный фон будет спокойным.

В начале следующей недели снова ожидается возбужденная магнитосфера в 4 балла. С 25 по 31 марта — относительно спокойный период, два–три балла.

Как магнитные бури сказываются на здоровье

Для большинства людей с крепким здоровьем геомагнитные колебания почти незаметны. Однако для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, буря может стать серьезным стрессом.

По словам кардиолога одного из медицинских центров Марины Орловой, в первую очередь на геомагнитные изменения реагирует нервная система: появляются головные боли, раздражительность, скачки давления, иногда головокружение.

«Бонусом» сверху — снижение выработки мелатонина (гормона сна) и замедление кровотока в мелких сосудах.

Сильнее всего магнитные бури ощущают люди с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма или атеросклерозом сосудов мозга. Риск увеличивается у тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

Врач порекомендовала пожилым людям и пациентам с несколькими хроническими заболеваниями уделить особое внимание своему самочувствию. Важно сохранять спокойствие, избегать тяжелых физических нагрузок и интенсивных тренировок, проводить больше времени на свежем воздухе.

