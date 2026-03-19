«Получаю гневные сообщения»: Митя Фомин уволил директора после отмены концертов

Мария Гоманюк
Артист назвал причиной ситуации непрофессиональные действия людей, отвечавших за организацию мероприятий артиста.

Митя Фомин уволил директора после отмены концертов в нескольних городах

Певец Митя Фомин объявил о прекращении сотрудничества с концертным директором Владимиром Овчинниковым и организаторами после серии отмен выступлений в российских городах. Об этом он рассказал подписчикам в Telegram-канале.

«Мои отношения с организаторами <…> разорваны навсегда. Мои отношения с концертным директором Владимиром Овчинниковым — также прекращены», — отметил он.

Поводом стала ситуация с концертом в Краснодаре, куда зрители пришли, не зная об отмене мероприятия. При этом артист сообщил, что сам узнал о проблеме уже после произошедшего.

По его словам, часть зрителей не получила уведомления об отмене концерта, несмотря на то что решение приняли заранее. Это привело к недовольству поклонников, в том числе приехавших из других городов.

Фомин отметил, что понимает реакцию аудитории, поскольку именно артист в глазах зрителей несет ответственность за происходящее, даже если организационные решения принимаются командой. Он добавил, что сам также разочарован из-за отмен выступлений.

Певец подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала следствием непрофессиональных действий людей, отвечавших за организацию концертов. В результате он полностью прекратил сотрудничество с компаниями, услугами которых пользовался. Также исполнитель уволил концертного директора.

«Сегодня я получаю гневные сообщения в социальных сетях, и я вас понимаю! Понимаю все разочарование и раздражение людей, которые приехали, планировали вечер, надеялись на встречу с артистом, а получили такое отношение. Мне очень жаль, но это все результат безалаберности и непрофессионализма людей, которые взяли на себя определенные задачи и не справились с ними», — подчеркнул он.

Кроме того, артист предупредил об отмене выступлений в Ессентуках, Ростове-на-Дону, Волгограде, Барнауле, Кемерове и Новосибирске. Фомин порекомендовал зрителям самостоятельно оформлять возврат средств за билеты через сервисы покупки, если деньги не вернулись автоматически.

Ранее писал 5-tv.ru что, народная артистка России, певица Валерия высказалась о нежелании звезд отменять концерты. Она пояснила, что выступление является нелегким процессом, за которым стоят значительные финансовые вложения и ответственность перед публикой.

