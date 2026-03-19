Российские военнослужащие освободили населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что успешные наступательные действия провели подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.