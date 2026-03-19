Минобороны сообщило об освобождении Павловки и Федоровки Второй в ДНР

Элина Битюцкая
Успешные наступательные действия провели подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что успешные наступательные действия провели подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как армия России выбила боевиков ВСУ из Александровки в ДНР.

Минобороны сообщило об освобождении Павловки и Федоровки Второй в ДНР
Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Я сказал «нет»: как не стать жертвой обманщиков в Стамбуле
Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео