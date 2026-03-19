Народный артист России Игорь Крутой видится с мамой лишь на Новый год и ее день рождения. Об этом он рассказал после шоу «Посиделки на Дорожном радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«У меня в плане традиций сложная семья: мать живет в одной стране, сестра в другой. Одни дети в другой стране, другие здесь. Чтобы все собрались за одним столом — редкость», — поделился композитор.

Одним из главных пунктов для Игоря Яковлевича является празднование праздников с его мамой — Светланой Семеновной. Обычно композитор посещает ее на Новый год и ее день рождения. В этом году ей исполнилось 92 года, но Крутой отметил, что его мама совсем не ощущает себя на свой возраст.

«Это не те 92 года, когда немощность и памяти нет», — пояснил композитор.

Крутой старается проводить больше времени с мамой, чтобы потом в будущем не упрекать себя за то, что не был с ней рядом, когда она была жива. Работа работой, но семья — важнее всего.

«Придет время, когда у меня будет много денег, а мне некому будет звонить», — процитировал он народного артиста России Владимира Винокура, вспоминая, как он звонил каждый день своей матери во время гастролей в Австралию.

Тогда многие коллеги удивлялись тому, что Винокур тратил так много денег, чтобы каждый день созваниваться с семьей. Но потом Крутой его понял. Композитор до сих пор жалеет о том, что «недообщался» со своим отцом, который ушел из жизни в 53 года.

