В Москве очистили 192 км русел малых рек и ручьев перед весенним половодьем

Работники комплекса городского хозяйства Москвы подготовили столичные реки и ручьи к пропуску весеннего половодья. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Специалисты обработали 192,7 километра открытых русел водоемов к теплому сезону. ГУП «Мосводосток» провел обследование русел, очистил их от бытового и природного мусора, в том числе от стволов деревьев, способных преградить путь талым водам. Кроме того, проверено состояние мусорозадерживающих решеток на оголовках подземных коллекторов, плотин, перепускных труб и водоприемных колодцев.

Малые реки и ручьи входят в водосточную систему Москвы. Они выполняют функцию перемещения поверхностного стока вод — рабочие внимательно следят за ними, чтоб обеспечивать чистоту русел. План работ выполнен своевременно, даже несмотря на аномальные осадки в минувшую зиму. Река Москва готова к пропуску половодья.

Ранее москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов.

