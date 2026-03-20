В Москве очистили 192 км русел малых рек и ручьев перед весенним половодьем

Сергей Добровинский

Столичные водоемы готовы к пропуску талых вод.

Как пройдет весеннее половодье в Москве

Работники комплекса городского хозяйства Москвы подготовили столичные реки и ручьи к пропуску весеннего половодья. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Специалисты обработали 192,7 километра открытых русел водоемов к теплому сезону. ГУП «Мосводосток» провел обследование русел, очистил их от бытового и природного мусора, в том числе от стволов деревьев, способных преградить путь талым водам. Кроме того, проверено состояние мусорозадерживающих решеток на оголовках подземных коллекторов, плотин, перепускных труб и водоприемных колодцев.

Малые реки и ручьи входят в водосточную систему Москвы. Они выполняют функцию перемещения поверхностного стока вод — рабочие внимательно следят за ними, чтоб обеспечивать чистоту русел. План работ выполнен своевременно, даже несмотря на аномальные осадки в минувшую зиму. Река Москва готова к пропуску половодья.

Ранее москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик
15:40
Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся
15:40
Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы
15:37
Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»
15:32
В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»
15:25
Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео