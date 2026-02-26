Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов

Евгений Тишковец: в Москве ожидается активное весеннее половодье

Весной в Москве ожидается активное половодье из-за таяния рекордных объемов снега. Такой прогноз 26 февраля дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая небывалую высоту снежного покрова, площадь столицы и осеннюю переувлажненность земли, <…> можно предположить, что такое колоссальное количество снега — в переводе на воду — соответствует примерно 5 млн куб. м — именно столько воды Москва примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте», — написал метеоролог.

Он сравнил этот объем с полностью заполненным 50-этажным небоскребом или 2 тысячами олимпийских бассейнов. Снег начнет таять с 27 февраля. По прогнозу, к 5 апреля осадки сойдут в 60% случаев, а к 10 апреля — в 40%. Тишковец предупредил, что аналогичная ситуация возможна и в соседних со столицей регионах, и призвал готовиться к подтоплениям.

Накануне советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин сообщил, что в конце февраля обильных осадков не ожидается, но сохранится сильная гололедица. После 28 февраля в столицу придет атлантический циклон с мокрым снегом и дождем, температура поднимется до плюс трех градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.