Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Объем талой воды, который примет столица с 27 февраля по апрель, сравним с двумя тысячами олимпийских бассейнов.

Какая погода ожидается в Москве весной 2026 года

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Евгений Тишковец: в Москве ожидается активное весеннее половодье

Весной в Москве ожидается активное половодье из-за таяния рекордных объемов снега. Такой прогноз 26 февраля дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая небывалую высоту снежного покрова, площадь столицы и осеннюю переувлажненность земли, <…> можно предположить, что такое колоссальное количество снега — в переводе на воду — соответствует примерно 5 млн куб. м — именно столько воды Москва примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте», — написал метеоролог.

Он сравнил этот объем с полностью заполненным 50-этажным небоскребом или 2 тысячами олимпийских бассейнов. Снег начнет таять с 27 февраля. По прогнозу, к 5 апреля осадки сойдут в 60% случаев, а к 10 апреля — в 40%. Тишковец предупредил, что аналогичная ситуация возможна и в соседних со столицей регионах, и призвал готовиться к подтоплениям.

Накануне советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин сообщил, что в конце февраля обильных осадков не ожидается, но сохранится сильная гололедица. После 28 февраля в столицу придет атлантический циклон с мокрым снегом и дождем, температура поднимется до плюс трех градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
25 февр
Столица в снегу: в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
24 февр
Мартовский календарь: какие праздники отмечали на Руси весной
24 февр
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад
24 февр
Синоптики предсказали дату завершения снегопадов в Москве
23 февр
Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»
23 февр
Минус 45 и снегопады: синоптики предупредили о погодных качелях в России
22 февр
Все чаще преподносит сюрпризы: непогода в России бьет рекорды
22 февр
Залповые ливни летом, сильные снегопады зимой: погода в России все чаще принимает аномальные параметры
21 февр
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
21 февр
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

17:16
Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов
17:10
«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
17:05
Бойцу ММА Исмаилову продлили арест до августа за «спарринг» с памятником
17:00
Равные права: выступление Владимира Путина на Госсовете Союзного государства
16:55
Захарова заявила, что ЕС не приглашали за стол переговоров по Украине
16:48
Мужчина, зарезавший экс-возлюбленную в московской многоэтажке, попал на камеры

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео