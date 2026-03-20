Полицейский в Казахстане упустил лихача, погнавшись за собственной машиной

Инспектор забыл поставить авто на ручной тормоз.

В Казахстане полицейскому, который преследовал байкера-лихача, пришлось в итоге ловить не нарушителя, а свою служебную машину.

На этих кадрах видно, как инспектор догоняет мотоциклиста и выскакивает из салона, чтобы скорее его задержать. Однако в этот момент автомобиль начинает катиться назад — оказалось, сотрудник просто забыл поставить его на ручной тормоз.

В итоге байкер решил воспользоваться ситуацией и, пока его преследователь догонял свою машину, он быстро скрылся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье водитель получила штраф за пешехода, разговаривающего по телефону на тротуаре: камера зафиксировала инцидент как нарушение со стороны автовладелицы. Девушка уже оплатила взыскание и теперь пытается доказать свою невиновность. Юрист Евгений Харламов в беседе с корреспондентом телеканала рассказал, как обжаловать ошибочно назначенные штрафы.

Последние новости

23:30
Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским
23:22
«Каждое слово через сердце»: Паршута растрогалась на сольном концерте в Москве
23:12
«Я не старею. Я повышаю уровень»: опубликовано последнее видео с Чаком Норрисом
23:00
В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника
22:47
Захарова: Украина играет в международной политике деструктивную роль
22:44
Копал больше года: пес нашел в саду яд и раскрыл убийство 160-летней давности

Сейчас читают

Чак Норрис и любовь к России: как актер стал почетным гостем Москвы и полюбил Якутск
От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео