Полицейский в Казахстане упустил лихача, погнавшись за собственной машиной

В Казахстане полицейскому, который преследовал байкера-лихача, пришлось в итоге ловить не нарушителя, а свою служебную машину.

На этих кадрах видно, как инспектор догоняет мотоциклиста и выскакивает из салона, чтобы скорее его задержать. Однако в этот момент автомобиль начинает катиться назад — оказалось, сотрудник просто забыл поставить его на ручной тормоз.

В итоге байкер решил воспользоваться ситуацией и, пока его преследователь догонял свою машину, он быстро скрылся.

