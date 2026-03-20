В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»

|
Мария Гоманюк
Бушующий огонь уже распространился по торговым рядам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Площадь крупного пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, бушующий огонь уже распространился по торговым рядам. До этого сообщалось, что он охватил 1,8 тысячи квадратных метров, однако площадь горения быстро увеличилась.

В ведомстве уточнили, что пожарные подразделения сосредоточены на ликвидации возгорания и предотвращении распространения огня на соседние здания. К тушению привлекли 42 специалиста. На месте происшествия также применяют 15 единиц техники.

В МЧС уточнили, что группировка сил продолжает увеличиваться для скорейшей локализации пожара.

Ранее, писал 5-tv.ru, мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве и молили о помощи, крича из окон. Возгорание произошло на третьем этаже жилого дома на улице Алтайской. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, приступив к ликвидации открытого горения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик
15:40
Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся
15:40
Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы
15:37
Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»
15:32
В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»
15:25
Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео