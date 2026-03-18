Истощение запасов американского ВПК подрывает обороноспособность Киева.
Из-за войны на Ближнем Востоке у Украины кончаются ракеты. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Би-Би-Си».
Как отметил украинский политик, конфликт в Иране истощает американские резервы и приводит к сокращению производства систем противовоздушной обороны. Также повышаются цены на энергоносители.
Зеленский также подчеркнул, что дефицит снарядов для систем ПВО Patriot наверняка станет проблемой, и исчерпание всех запасов на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени.
Сейчас темп производства ракет американским оборонно-промышленным комплексом составляет 60-65 единиц в месяц. Таким образом, за год Вашингтон получает 700-800 реактивных снарядов. При этом лишь в первый день эскалации на Ближнем Востоке американские вооруженные силы использовали 803 ракеты, печально констатировал глава киевского режима.
Как сообщалось ранее, Вашингтон официально попросил Киев поспособствовать противостоянию с иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Источник, близкий к команде американского лидера Дональда Трампа заявил, что потребность США в помощи украинских «партнеров» дала Зеленскому недолговременное влияние на Белый дом.
Ранее The American Conservative отмечал, что военная операция США и Израиля против Ирана негативно сказалась на Украине и может обернуться для нее серьезными проблемами.
- 18 мар
- Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
- 18 мар
- Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
- 18 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал угрозу голода: без еды могут остаться 45 миллионов человек
- 18 мар
- Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
- 18 мар
- Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
- 18 мар
- Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника
- 18 мар
- Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»
- 18 мар
- Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
- 17 мар
- Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
- 17 мар
- Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада
