Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке

Сергей Добровинский
Истощение запасов американского ВПК подрывает обороноспособность Киева.

Как война в Иране влияет на Украину

Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Из-за войны на Ближнем Востоке у Украины кончаются ракеты. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Би-Би-Си».

Как отметил украинский политик, конфликт в Иране истощает американские резервы и приводит к сокращению производства систем противовоздушной обороны. Также повышаются цены на энергоносители.

Зеленский также подчеркнул, что дефицит снарядов для систем ПВО Patriot наверняка станет проблемой, и исчерпание всех запасов на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени.

Сейчас темп производства ракет американским оборонно-промышленным комплексом составляет 60-65 единиц в месяц. Таким образом, за год Вашингтон получает 700-800 реактивных снарядов. При этом лишь в первый день эскалации на Ближнем Востоке американские вооруженные силы использовали 803 ракеты, печально констатировал глава киевского режима.

Как сообщалось ранее, Вашингтон официально попросил Киев поспособствовать противостоянию с иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Источник, близкий к команде американского лидера Дональда Трампа заявил, что потребность США в помощи украинских «партнеров» дала Зеленскому недолговременное влияние на Белый дом.

Ранее The American Conservative отмечал, что военная операция США и Израиля против Ирана негативно сказалась на Украине и может обернуться для нее серьезными проблемами.

18 мар
Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
18 мар
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
18 мар
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал угрозу голода: без еды могут остаться 45 миллионов человек
18 мар
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
18 мар
Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
18 мар
Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника
18 мар
Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»
18 мар
Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
17 мар
Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
17 мар
Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада
Последние новости

14:20
Не хочет детей — отправят к психологу: новые рекомендации Минздрава для женщин
14:10
Умерший похититель девочки в Смоленске состоял на учете как склонный к суициду
13:56
Ветеран спецслужб рассказал о вербовке Киевом террористов среди мусульман
13:51
«Стармер не Черчилль»: Трамп продолжает унижать союзников по НАТО
13:45
Россиян не пустили на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
13:42
«Не забывайте обо мне»: Зеленский вновь клянчит деньги у Европы

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Из медального зачета Паралимпиады на украинском канале вырезали Россию
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео