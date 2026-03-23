«Град» накрыл позиции украинских боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил скопление боевиков ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты целей артиллеристы получили от операторов подразделений беспилотных систем. Под прикрытием группы противодействия ударным дронам боевая машина выдвинулась на огневую позицию, где расчет выполнил наведение и произвел залп 122-мм реактивными снарядами на дальность более 18 километров.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени по данным воздушной разведки. В результате удара были уничтожены живая сила противника, оборудованные укрытия и огневые позиции.

Спецоперация

