«Град» накрыл позиции украинских боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова
Координаты целей артиллеристы получили от операторов подразделений беспилотных систем.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил скопление боевиков ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты целей артиллеристы получили от операторов подразделений беспилотных систем. Под прикрытием группы противодействия ударным дронам боевая машина выдвинулась на огневую позицию, где расчет выполнил наведение и произвел залп 122-мм реактивными снарядами на дальность более 18 километров.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени по данным воздушной разведки. В результате удара были уничтожены живая сила противника, оборудованные укрытия и огневые позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

