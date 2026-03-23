Путин и Пашинян договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора договорились встретиться в удобное для обеих сторон время. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Собеседники <…> договорились продолжить обсуждение в формате встречи при подходящей возможности», — отметили в Telegram-канале кабинета министров Армении.

В ходе беседы стороны рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся взаимодействия Москвы и Еревана. По информации пресс-службы, инициатива проведения телефонного разговора исходила от армянской стороны.

Отдельно обсуждались вопросы координации в области энергетики. Также стороны затронули транспортное взаимодействие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом. В ходе беседы обсуждались пути расширения взаимодействия в политической и экономической сферах, а также в гуманитарной области.

Лидеры уделили внимание реализации соглашений, достигнутых во время сентябрьского визита эфиопского премьера в Москву.

