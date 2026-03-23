Путин и Пашинян договорились о встрече

Дарья Корзина
Телефонный разговор лидеров России и Армении коснулся двусторонних отношений и совместных проектов.

Путин обсудил сотрудничество с Пашиняном

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора договорились встретиться в удобное для обеих сторон время. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Собеседники <…> договорились продолжить обсуждение в формате встречи при подходящей возможности», — отметили в Telegram-канале кабинета министров Армении.

В ходе беседы стороны рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся взаимодействия Москвы и Еревана. По информации пресс-службы, инициатива проведения телефонного разговора исходила от армянской стороны.

Отдельно обсуждались вопросы координации в области энергетики. Также стороны затронули транспортное взаимодействие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом. В ходе беседы обсуждались пути расширения взаимодействия в политической и экономической сферах, а также в гуманитарной области.

Лидеры уделили внимание реализации соглашений, достигнутых во время сентябрьского визита эфиопского премьера в Москву.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео