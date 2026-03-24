Ирина Понаровская раскритиковала телевидение после дуэта Ольги Зарубиной и IVAN

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская считает, что по телевидению показывают не тех артистов, которых бы стоило. На шоу «Суперстар. Битва сезонов» не только она, но и ее коллеги в жюри оказались по-настоящему ошеломлены выступлением дуэта Ольги Зарубиной и IVAN.

Артистка известна своей требовательностью и тонким музыкальным вкусом. После выступления солистов она поставила под вопрос саму телевизионную повестку.

«Я удивляюсь, а что показывают по телевизору-то везде? А где такие люди, как IVAN? Если бы вот такое качество было у нас на сцене, то, ребят, никто бы не слушал никаких Стиви Уандера, Мэрайя Кэри, Элтона Джона… Да нет, конечно, бы слушали, но это был бы обмен, а не подобострастие. Ребята, рулите! За вами будущее!» — заявила воодушевленная выступлением Понаровская.

Для IVAN слова Ирины Понаровской, которая в музыкальной индустрии давно считается эталоном вкуса и профессионализма, это не просто комплимент. Таким образом артистка заявила, что российская сцена способна конкурировать на мировом уровне, если дать ей шанс.

