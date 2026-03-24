«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене

Певица подчеркнула, что талантливым исполнителям необходимо давать больше эфирного времени.

Из-за чего Ирина Понаровская раскритиковала телевидение

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ирина Понаровская раскритиковала телевидение после дуэта Ольги Зарубиной и IVAN

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская считает, что по телевидению показывают не тех артистов, которых бы стоило. На шоу «Суперстар. Битва сезонов» не только она, но и ее коллеги в жюри оказались по-настоящему ошеломлены выступлением дуэта Ольги Зарубиной и IVAN.

Артистка известна своей требовательностью и тонким музыкальным вкусом. После выступления солистов она поставила под вопрос саму телевизионную повестку.

«Я удивляюсь, а что показывают по телевизору-то везде? А где такие люди, как IVAN? Если бы вот такое качество было у нас на сцене, то, ребят, никто бы не слушал никаких Стиви Уандера, Мэрайя Кэри, Элтона Джона… Да нет, конечно, бы слушали, но это был бы обмен, а не подобострастие. Ребята, рулите! За вами будущее!» — заявила воодушевленная выступлением Понаровская.

Для IVAN слова Ирины Понаровской, которая в музыкальной индустрии давно считается эталоном вкуса и профессионализма, это не просто комплимент. Таким образом артистка заявила, что российская сцена способна конкурировать на мировом уровне, если дать ей шанс.

А что если бы, к примеру, делали номинации, связанные с искусственным интеллектом? На этот вопрос в интервью 5-tv.ru ответила певица Лолита Милявская.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео