«Некий паразит»: Лолита о внедрении ИИ в музыкальную среду

Певица Лолита назвала искусственный интеллект паразитом

Искусственный интеллект даже близко не сможет заменить музыкальных артистов. Это просто невозможно. Таким мнением поделилась певица Лолита Милявская в беседе с 5-tv.ru на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

По словам исполнительницы хита «Ориентация Север», ИИ не заслуживает того, чтобы делали номинации, связанные с ним.

«Вообще единственное, что я хотела сказать, <…> что никакое ИИ не победит моих коллег. Что бы сейчас ни изобреталось, все ИИ — это все равно некий паразит. Это квинтэссенция того, что сделали живьем мои коллеги. Поэтому я точно бы не стала делать номинации, связанные с ИИ, потому что это такая игрушка, как Тетрис», — поделилась артистка.

В целом, оно все так, и не согласиться с Лолитой в этом вопросе просто невозможно. Но может быть, все-таки стоит попробовать не отставать от современных трендов?

Например, у актрисы Ирины Горбачевой бабушка активно пользуется голосовым помощником и свободно общается с умной колонкой. На видео, опубликованном в соцсетях актрисы, Ольга Прокофьевна просит ИИ-ассистента включить любимую группу «Песняры», ведь она их давняя поклонница.

