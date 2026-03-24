Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с ДСВ

Крупнейшие автоконцерны Германии, BMW и Mercedes, сегодня празднуют свою самую крупную победу за последние годы. Для немецкого бизнеса, который несет серьезные потери, это словно луч света в темной экономике Берлина. Тем более, что победить удалось сильнейшее лобби «зеленых», требовавших просто отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Сейчас переход на электричество для автопроизводителей равноценен смертельному приговору. Однако европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин отмечает, что в целом «зеленую» повестку, так популярную в Старом Свете, никто не отменял.

Попытка настоящего «климатического трибунала» над самой сутью немецкого автопрома. Заковать крупнейшие автоконцерны BMW и Mercedes-Benz в «CO2-наручники» и назначить дату «казни». «Зеленые» хотят запретить двигатели внутреннего сгорания уже к ноябрю 2030 года.

«Необходимо запустить соответствующие меры. Кто должен сделать выводы? Федеральное правительство, господин (канцлер Германии Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц, который больше не должен идти на уступки автомобильному лобби», — подчеркнула представитель организации «Немецкая экологическая помощь» Барбара Метц.

В момент, когда немецкий автопром и так без конца трясет. Массовые сокращения со всеми вытекающими забастовками профсоюзов, рекордное падение прибыли с миллиардов до миллионов, появление на рынке китайских «убийц» всех этих Mercedes и Maybach. А «зеленые» радикалы приходят не спасать, а добивать отрасль.

«По сути, запретить то, что немцы лучше всего умели производить — те самые выбросы от некогда самых надежных в мире моторов», — отметил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Хочешь ездить на машине — принудительно и поголовно пересаживайся на электрокар. Учитывая, насколько ключевой для Германии является автоиндустрия, это все равно что выключить двигатель целой страны и ускорить ее промышленные похороны.

«Не может быть так, чтобы такая организация, как Немецкая ассоциация помощи окружающей среде, где объединились несколько фанатиков „зеленого“ климата, диктовала немецкую экономику и покушалась на рабочие места и немецкие технологии», — подчеркнул член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Общеевропейский курс на выдавливание новых машин с ДВС тоже пошатнулся. На официальной странице Еврокомиссии как более реалистичный указан теперь 2035 год и не раньше. Да и то с оговорками про гибриды и «плагины». Энергопереход у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен что-то не задался.

«Слишком много препятствий все еще стоят на вашем пути», — заявила фон дер Ляйен.

На местных выборах в Берлине все это уже выливается в страх перед автомобилистами — самым требовательным в Германии электоратом.

«Не правые и не какие-то оппозиционные силы, а сама партия власти, „Христианские демократы“ Фридриха Мерца, хотят „запретить“ сами запреты на автомобили», — заметил корреспондент.

И какое же удивление, что по итогам сегодняшнего заседания в Федеральном суде «зеленый рейд» сорван.

«Иск о запрете не имел успеха. Личное право истцов не нарушается тем, что ответчики выводят на рынок автомобили с двигателями внутреннего сгорания», — подчеркнул представитель суда Бернд Одерфер.

Климатическим крестоносцам предписано сбавить обороты. У автогигантов на этот счет явное облегчение.

«Компания BMW приветствует решение Федерального суда Германии. Это дело касается важных социальных вопросов. Таким образом, это решение способствует обеспечению правовой определенности для компаний, работающих в Германии», — приводит заявление автоконцерна издание Handelsblatt.

Однако сам по себе этот «зеленый разворот» разве не на грани абсурда? Группа экоактивистов едва не поставила на колени концерны масштаба BMW.

Хотя куда большее унижение для них витает отнюдь не в воздухе. Китайские электрокары не просто захватывают немецкий рынок, а заходят прямо во флагманские автохаусы. Тот же Mercedes не исключает, что вынужден будет торговать ими и под своей вывеской.

