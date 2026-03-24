«Боль утраты до сих пор с нами»: сын Золотовицкого о жизни без отца

Анастасия Антоненко
Заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого посмертно наградили премией «Ника». На красную дорожку вышла его семья и ответила на вопросы журналистов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Алексей Золотовицкий: боль утраты отца Игоря Золотовицкого до сих пор не утихла

Сын заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого Алексей до сих пор испытывает боль от утраты отца. О том, кто еще вспоминает о деятеле искусств, каким он был человеком и как он вместе с братом Александром поддерживает маму, он рассказал в интервью 5-tv.ru на 39-й церемонии награждения лауреатов кинопремии «Ника» в театре имени Моссовета.

«Чувства смешанные. Боль утраты до сих пор с нами, поэтому это такое, наверное, светлое чувство, что друзья и коллеги папу помнят, <…> уважают, и, конечно, нам приятна и важна эта память, несмотря на то, что больше 40 дней прошло. Конечно, нам очень тяжело и его не хватает», — поделился Алексей.

Как вспомнил старший сын Золотовицкого, отец всегда был человеком скромным, без пафоса, невероятно остроумным, легко ко всему относился и не любил официоз. Алексей отметил, что фраза «хороший человек — это профессия» напрямую относится к его отцу.

«Нет такой цели. Я просто его очень люблю, и какая-то энергия, которую он вложил в меня и Сашу, просто мы стараемся нести дальше, и все», — сказал актер, отвечая на вопрос, видит ли он себя на месте Игоря Яковлевича.

С трудом переносит утрату Золотовицкого-старшего его супруга, актриса театра и кино Вера Харыбина. Во время пресс-подхода она еле-еле сдерживала слезы, а после интервью сразу пошла на улицу продышаться.

«Мам, мы с тобой. Все будет хорошо», — такие слова поддержки говорят маме Алексей и Александр, когда походят к ней, чтобы обнять и утешить.

