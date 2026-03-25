Израиль отказался брать ответственность за пострадавших в Ливане журналистов

Мурад Устаров
Ранее Россия выразила протест из-за обстрела сотрудников RT.

Почему Израиль обстреливает журналистов в Ливане

Фото: www.globallookpress.com/Christian Reister

Заявления о каких-либо преднамеренных действиях в отношении представителей СМИ, получивших ранения во время атаки израильской армии на Ливан, не имеют никаких оснований. Об этом в интервью «Известиям» сообщил израильский посол в Москве Одед Йосеф.

«Крайне важно понимать: попытки представить ситуацию таким образом, будто имели место какие-либо преднамеренные действия, абсурдны и безосновательны», — сказал глава дипмиссии.

Он отметил, что задолго до боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывала гражданских лиц покинуть районы, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла», и места возле границы с Израилем.

По словам дипломата, виновными в этой ситуации следует считать тех, кто не отреагировал на предупреждения Тель-Авива и продолжил находиться в конфликтной зоне.

Ранее в результате израильских обстрелов на юге Ливана пострадали двое сотрудников RT — корреспондент Стив Суини и его оператор. В ответ Москва выразила протест и потребовала от Израиля провести расследование инцидента.

