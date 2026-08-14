Экс-невеста отравителя Миссюры провела обряд на замужество в Медовый спас

Бывшая невеста балашихинского отравителя Артема Миссюры Кристина Дудкина провела обряд на замужество в Медовый Спас. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

В этот праздник она нанесла на подошву своей обуви мед. Тем самым Дудкина повторила популярный ритуал, которые проводят незамужние дамы для привлечения жениха.

«Я никому не скажу, что уже готова встретить мужа, но знаки будут», — прокомментировала свой поступок девушка.

Кристина Дудкина была невестой и едва не стала жертвой Артема Миссюры, который в 2024 году убил свою бабушку и друга детства, а также покушался на жизнь еще семерых близких людей. В числе последних была и Дудкина. Он подсыпал ей яд в напиток. Девушка неделю провела без сознания, а когда пришла в себя, узнала, что бойфренд оформил на ее имя два кредита и перевел себе с ее счета полмиллиона рублей.

Миссюра был задержан в июле того же года, а в конце лета 2025-го во всем сознался.

В июле 2026 года суд признал его виновным в убийстве, покушении на убийства и мошенничестве. Отравитель был приговорен к пожизненному лишению свободы. Сам осужденный заявил о готовности «искупить свою вину кровью».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Дудкина заявила об отсутствии к бывшему жениху чувства ненависти. Она сказала, что хочет просто все забыть и отпустить эту историю, поэтому испытывает лишь равнодушие.

Сам Миссюра, выступая с последним словом на суде, сказал, что любил девушку даже в тот момент, когда пытался ее убить.

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