Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ульяны

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 36 0

У девочки очень редкое генетическое заболевание.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Ульяна из Свердловской области не может дышать полной грудью. У нее редкое генетическое заболевание.

Работа легких нарушена. Требуется лечение и специальный дорогостоящий аппарат. Пользоваться им нужно ежедневно.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму для его покупки. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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