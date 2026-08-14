Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ульяны

У девочки очень редкое генетическое заболевание.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Ульяна из Свердловской области не может дышать полной грудью. У нее редкое генетическое заболевание.
Работа легких нарушена. Требуется лечение и специальный дорогостоящий аппарат. Пользоваться им нужно ежедневно.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму для его покупки. Большое вам спасибо.
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