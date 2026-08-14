ВС РФ ударили по заправке, которой пользовались боевики ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Использовались беспилотники дальнего действия.

Россия ударила по АЗС ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Армия России ударила по автозаправочной станции (АЗС) ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что АЗС была поражена в районе населенного пункта Репки. Данная станция использовалась боевиками ВСУ в своих нуждах.

«По автозаправочной станции в районе населенного пункта Репки Черниговской области, использовавшейся в интересах украинских подразделений, нанесен удар. В результате цель поражена», — проинформировало Минобороны РФ.

Для нанесения этого удара российские военные использовали беспилотники дальнего действия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за прошедшую неделю ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам на территории Украины. Наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Также были атакованы военные аэродромы, производственные цеха и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Все это использовалось в интересах ВСУ.

Кроме того, армия России ударила по пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.

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