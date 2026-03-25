Строго по правилам: как париться в бане без вреда для здоровья

Анастасия Антоненко

После парения кожа становится гладкой и нежной, а еще укрепляется тонус мышц.

Как ходить в баню без вреда для здоровья

Банщица Чаклин: алкоголь и излишняя еда— главные враги здорового парения в бане

Баня помогает сохранить тело здоровым, а кожу сделать гладкой и нежной. Однако даже здесь существует своя культура, которую нужно соблюдать. Об этом в беседе с Life.ru рассказала актриса и банщица Лара Чаклин.

Эксперт отметила, что при посещении бани главное — это атмосфера и то, как люди себя ведут. Например, употребление алкоголя и избыточной еды могут только нанести вред организму, а не оздоровить его. Также важно учитывать и санитарное состояние помещения.

Кроме того, баня давно стала частью семейного отдыха. Зачастую приходят семьи с детьми, поэтому умеренность в еде и напитках, внимание к здоровью и выбору чистых бань сделает регулярные посещения не только полезными, но и приятными.

«И если вы хоть раз по-настоящему посещали баню, то вспомните, <…> какой становится гладкой и нежной кожа, поднимается общий тонус мышц», — добавила банщица, подчеркнув, что после парения человек ощущает состояние покоя, благости и уверенности в себе.

До этого терапевт Андрей Кондрахин предупреждал, что прыжки в сугроб или ледяную прорубь после бани могут привести к остановке сердца. Это связано с резким переходом от высокой температуры к холоду, что вызывает мощный выброс адреналина. Это может спровоцировать коронароспазм, рефлекторную остановку сердца или дыхания.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

