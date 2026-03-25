Коварная чашка: почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Mirror: после пробуждения нельзя сразу пить кофе

Употребление кофе сразу после пробуждения может нанести серьезный вред организму и нарушить гормональный баланс. Об этом сообщило Mirror.

По словам фармацевта Роджины Шамс Натери, привычка пить бодрящий напиток после сна мешает естественным биологическим процессам. Специалист пояснила, что уровень кортизола — гормона, отвечающего за пробуждение — достигает своего пика через 30-60 минут после того, как человек открыл глаза. Если в этот момент «залить систему» кофеином, это нарушит природную саморегуляцию организма.

«Гораздо лучше напиток переносится через 60-90 минут после пробуждения, так как это позволяет сбалансировать функцию надпочечников, а значит, кофеин будет использоваться более стратегически и эффективно», — подчеркнула эксперт.

Помимо гормонального сбоя, кофе натощак провоцирует обезвоживание, которое и так наблюдается после ночного сна. Фармацевт рекомендует начинать утро со стакана чистой воды.

Натери также предостерегла от других популярных привычек: завтраков с высоким содержанием сахара, ледяного душа и проверки электронной почты в первые минуты бодрствования.

По ее словам, холодная вода провоцирует выброс адреналина, который в долгосрочной перспективе истощает ресурсы, особенно в холодное время года. При этом просмотр уведомлений вызывает резкий скачок дофамина, что приводит к ментальной усталости уже к середине дня.

Для сохранения энергии до самого вечера эксперт советует потреблять белок во время завтрака и получать порцию естественного солнечного света. Все это предотвращает послеобеденный спад сил.

Также крайне важно следить за уровнем витаминов B12, магния и железа. Однако принимать добавки стоит только после консультации с врачом и сдачи анализов.

