Четыре подростка задержаны за поджоги в Москве и Подмосковье по заданию Киева

Задержаны четыре подростка, которые совершили поджоги в Московском регионе по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Молодые люди общались в чатах знакомств с девушками, которые просили сообщить им координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания, пишут в ведомстве.

«После этого посредством интегрированных в сим-боксы абонентских номеров с ними связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак», — сообщается в ФСБ.

Затем под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств» молодых людей заставляли совершать противоправные действия.

Кроме того, были также задержаны четверо причастных к организации работы сим-боксов россиян. Известно, что зарубежные кураторы предлагали фигурантам деньги за выполнение задания. Действия этих четвертых граждан могут квалифицировать как содействие терроризму и государственной измене.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила попытку отправки опасного груза в зону СВО. Партию заминированных товаров планировали передать под видом гуманитарной помощи.

