Четыре подростка задержаны за поджоги в Москве и Подмосковье по заданию Киева

Евгения Алешина

Задержаны четыре подростка, которые совершили поджоги в Московском регионе по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Молодые люди общались в чатах знакомств с девушками, которые просили сообщить им координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания, пишут в ведомстве.

«После этого посредством интегрированных в сим-боксы абонентских номеров с ними связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак», — сообщается в ФСБ.

Затем под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств» молодых людей заставляли совершать противоправные действия.

Кроме того, были также задержаны четверо причастных к организации работы сим-боксов россиян. Известно, что зарубежные кураторы предлагали фигурантам деньги за выполнение задания. Действия этих четвертых граждан могут квалифицировать как содействие терроризму и государственной измене.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила попытку отправки опасного груза в зону СВО. Партию заминированных товаров планировали передать под видом гуманитарной помощи.

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео