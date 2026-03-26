Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка

Анастасия Антоненко 26 0

Делегацию из России возглавил Вячеслав Никонов.

Самолет с депутатами Госдумы (ГД) приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель главы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, российские депутаты прибыли в Соединенные Штаты с визитом. Делегацию возглавил депутат Вячеслав Никонов.

«(Визит проходит. — Прим. ред.) в рамках урегулирования отношений с Соединенными Штатами Америки», — объяснил Алексей Чепа.

Парламентарий уточнил, что с американской стороны в переговорах примет участие группа конгрессменов. Кто именно, не уточняется.

Замглавы Госдумы надеется, что в ходе встреч парламентарии смогут договориться о проведении подобных консультаций на регулярной основе.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявлял о намерении Вашингтона восстановить отношения с Россией на следующие 75 лет.

Он отмечал, что американские компании в дальнейшем могут начать инвестировать в российские нефтегазовые месторождения.

