Плохой знак: тысячи ворон заметили в небе над Тель-Авивом

Тысячи ворон заметили в небе над Тель-Авивом

И хотя на данный момент нет достоверных данных о поражении какого-либо ядерного объекта, в Израиле сегодня перепугались всерьез. Вот такие кадры были сняты в Тель-Авиве.

Тысячи воронов над столицей Израиля. «Черное войско» над Землей Обетованной. Тут даже напоминать не надо, какую роль в истории иудеев имеют различные предзнаменования. Поэтому такой предвестник рока был воспринят без всяких скидок на суеверия.

На фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке обсуждаются возможные дипломатические контакты между США и Ираном, а также действия Израиля в условиях меняющейся региональной обстановки. В частности, внимание экспертов приковано к срочному заседанию военного кабинета правительства Израиля и сообщениям о потенциальных переговорах Вашингтона и Тегерана, которые могут пройти в Исламабаде.

По оценкам аналитиков, мирное соглашение между США и Ираном способно существенно изменить баланс сил в регионе. Предполагается, что в таком случае Израиль может оказаться в более уязвимом положении без прямой поддержки союзников в противостоянии с Тегераном и связанными с ним группировками.

Иранская сторона ранее заявляла о нежелании вступать в переговоры без выполнения ряда условий. Среди них — усиление контроля над Ормузским проливом, вывод американских войск с баз в районе Персидского залива, смягчение санкционного давления и предоставление гарантий безопасности.

В то же время в США продолжают обсуждать последствия конфликта для внутренней политики и экономики страны. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что американская сторона ведет контакты с представителями Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX