Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США
Текущая переговорная повестка невыгодна и для Вашингтона, и для Тель-Авива.
Фото: www.globallookpress.com/Xinhua/Shadati
Переговоры США и Ирана могут оставить Израиль один на один с врагами
Текущие основные вопросы на повестке Ближнего Востока — срочное заседание военного кабинета правительства Израиля и возможные переговоры США и Ирана в Исламабаде. О том, какие возможны сценарии развития обстановки в регионе, пишет EADaily.
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху крайне невыгодно заключение мира между Ираном и США. Это оставит Тель-Авив один на один с исламской республикой и ее союзниками — «Хезболлой», хуситами и Ираком. Авторы статьи предполагают, что Израиль будет намеренно саботировать дипломатическую работу при помощи военных провокаций.
При этом в Иране не раз озвучивали, что не намерены идти на переговоры. Кроме того, Тегеран выдвинул требования о формате будущего мирного соглашения — в частности, полный контроль над Ормузским проливом и вывод войск Вашингтона из всех баз у Персидского залива. Также иранская сторона требует позволить ей продолжать разработку ракетных и ядерных программ, а также гарантии дальнейших ненападений и снятие санкций.
Для Вашингтона такие условия означают по сути прямую капитуляцию, а для Израиля — отсутствие каких-либо перспектив в регионе.
Кроме того, авторы отмечают, что ключевая проблема президента США Дональда Трампа — урон его политическому статусу и в целом благосостоянию страны, который уже нанесла война с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с представителями Ирана.
- 26 мар
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
- 25 мар
- Все по пунктам: в США разработали план для завершения войны с Ираном
- 25 мар
- «Они так сильно хотят этой сделки»: ждать ли переговоров Ирана и США
- 25 мар
- Иранская сторона «потроллила» Трампа в соцсетях после слов об Ормузском проливе
- 25 мар
- Иран: в ООН должны осудить агрессию Израиля и США
- 25 мар
- Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана
- 24 мар
- Иран не спит: военный эксперт оценил вероятность удара ракет Тегерана по Лондону
- 24 мар
- Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана
- 24 мар
- «Неадекватно реагирует»: Лавров осудил позицию МАГАТЭ по Ближнему Востоку
- 24 мар
- Арабские страны взвешивают риски: политолог о последствиях войны с Ираном
Читайте также
