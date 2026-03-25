Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Текущая переговорная повестка невыгодна и для Вашингтона, и для Тель-Авива.

К чему приведут переговоры Ирана и США

Переговоры США и Ирана могут оставить Израиль один на один с врагами

Текущие основные вопросы на повестке Ближнего Востока — срочное заседание военного кабинета правительства Израиля и возможные переговоры США и Ирана в Исламабаде. О том, какие возможны сценарии развития обстановки в регионе, пишет EADaily.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху крайне невыгодно заключение мира между Ираном и США. Это оставит Тель-Авив один на один с исламской республикой и ее союзниками — «Хезболлой», хуситами и Ираком. Авторы статьи предполагают, что Израиль будет намеренно саботировать дипломатическую работу при помощи военных провокаций.

При этом в Иране не раз озвучивали, что не намерены идти на переговоры. Кроме того, Тегеран выдвинул требования о формате будущего мирного соглашения — в частности, полный контроль над Ормузским проливом и вывод войск Вашингтона из всех баз у Персидского залива. Также иранская сторона требует позволить ей продолжать разработку ракетных и ядерных программ, а также гарантии дальнейших ненападений и снятие санкций.

Для Вашингтона такие условия означают по сути прямую капитуляцию, а для Израиля — отсутствие каких-либо перспектив в регионе.

Кроме того, авторы отмечают, что ключевая проблема президента США Дональда Трампа — урон его политическому статусу и в целом благосостоянию страны, который уже нанесла война с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с представителями Ирана.

26 мар
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
25 мар
Все по пунктам: в США разработали план для завершения войны с Ираном
25 мар
«Они так сильно хотят этой сделки»: ждать ли переговоров Ирана и США
25 мар
Иранская сторона «потроллила» Трампа в соцсетях после слов об Ормузском проливе
25 мар
Иран: в ООН должны осудить агрессию Израиля и США
25 мар
Посол Израиля в РФ: Тель-Авив готов применить любые меры против Ирана
24 мар
Иран не спит: военный эксперт оценил вероятность удара ракет Тегерана по Лондону
24 мар
Трамп сообщил о проведении США переговоров с «правильными людьми» из Ирана
24 мар
«Неадекватно реагирует»: Лавров осудил позицию МАГАТЭ по Ближнему Востоку
24 мар
Арабские страны взвешивают риски: политолог о последствиях войны с Ираном
Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео