Стал «Чебурашкой» ради денег: самые неожиданные факты о Славе Копейкине

Мария Гоманюк
Непростой жизненный опыт закалил характер артиста и сделал устойчивее к трудностям.

Как учился и стал актером Слава Копейкин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер Слава Копейкин: я пропускал занятия и полагался на харизму во время учебы

Актер Слава Копейкин признался, что в студенческие годы подрабатывал в ночном клубе в костюме Чебурашки и не верил, что вообще сможет добиться успеха в профессии. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Несмотря на это, он окончил театральный вуз с отличием и стал одним из заметных артистов нового поколения. Копейкин рассказал о непростом пути в актерство, строгой школе мастера и опыте съемок.

Работал ради выживания

Во время учебы актер подрабатывал в московском клубе, где участвовал в шоу-программах для состоятельных гостей. Артисты надевали костюмы персонажей, в том числе Чебурашки или супергероев, и сопровождали подачу дорогого шампанского.

Копейкин отмечал, что этот опыт закалил его характер и сделал устойчивее к трудностям.

Годами шел к профессии

Будущий актер определился с выбором лишь к выпускному классу. До этого он пробовал разные занятия, но быстро терял к ним интерес. Поступление в театральный оказалось непростым — Копейкин пытался пройти отбор на протяжении трех лет.

По словам артиста, он не позволял себе остановиться и двигался к цели с упорством, решив идти до конца.

«Я не останавливался, просто шел как бронебойный поезд, решив для себя пробиваться до последнего», — вспоминал актер.

В итоге он смог попасть в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) на курс народного артиста России Олега Меньшикова.

Жесткая школа Меньшикова

Мастер отметил природную органику студента, но одновременно указал на его самоуверенность. Главное, чему научился Копейкин, — строгая дисциплина.

«Ты талантлив и органичен, как собака. Беда в том, что ты знаешь это», — говорил ему Меньшиков.

Однажды опоздание стоило ему участия во всех спектаклях. С тех пор, как признается актер, даже небольшая задержка вызывает у него внутренний дискомфорт.

 

Красный диплом стал неожиданным

Во время учебы Копейкин не считался примерным студентом. Он пропускал занятия и полагался на харизму. Тем неожиданнее стал итог — артист получил диплом с отличием.

По его словам, в этот результат не верил ни он сам, ни преподаватели, и даже Меньшиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) в биографическом фильме об артисте. Поиски исполнителя роли длились более трех месяцев, а кандидатуру артиста музыкант одобрил сам.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео