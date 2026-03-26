Весной многие «сходят с ума»: психиатр назвал зависящие от сезона расстройства

Психиатр Тер-Исраелян: биполярное и тревожные расстройства активизируются весной

Распространенное мнение о «весеннем обострении» психических заболеваний лишь частично соответствует действительности. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-психиатр и нарколог Алексей Тер-Исраелян.

По его словам, сезонность действительно влияет на психическое состояние, однако ее роль значительно сложнее популярных стереотипов. Как отметил врач, научные данные не подтверждают однозначно, что, например, шизофрения чаще обостряется именно весной. Более того, ряд исследований указывает на противоположную тенденцию, при которой пики обострений нередко приходятся на позднюю осень и зиму. При этом каждый случай индивидуален и зависит от множества факторов, таких как климат и жизненные обстоятельства пациента.

Тем не менее сезонные колебания в психическом состоянии действительно существуют. Весна является лишь одним из переходных периодов, который может влиять на самочувствие наряду с другими временами года.

«Весенние» болезни и их причины

Наиболее выраженная сезонность доказана у ряда расстройств. Так, сезонное аффективное расстройство обычно проявляется в осенне-зимний период, когда сокращается световой день, вызывая усталость, апатию и нарушения сна. При биполярном расстройстве депрессивные эпизоды чаще возникают зимой, тогда как весной и летом возрастает риск маниакальных состояний. Тревожные расстройства менее привязаны к календарю, однако недостаток света в холодное время года может усиливать симптомы.

Ключевым фактором сезонных изменений является длина светового дня. Увеличение количества света весной запускает физиологические процессы, ускоряя обмен веществ и повышая общую активность организма. Это связано с изменением уровня гормонов и нейромедиаторов: снижается выработка мелатонина, а уровень веществ, отвечающих за настроение и энергию, наоборот, растет.

В целом весна может оказывать двойственное влияние: с одной стороны, повышать активность и энергичность, с другой — создавать нагрузку на адаптационные механизмы организма. У людей с особенностями психики это иногда приводит к тревоге или депрессивным состояниям. Дополнительное влияние оказывают гиповитаминоз и сезонные аллергии.

«Весна — это время изменений. У людей могут возникать трудности с адаптацией к новым условиям, что ведет к чувству тревоги и депрессии», — пояснил Тер-Исраелян.

Причины «весеннего обострения»

Специалист пояснил, что обострения редко возникают внезапно, поскольку им обычно предшествуют заметные изменения. Среди тревожных сигналов — перепады настроения, повышенная тревожность, нарушения сна, изменение аппетита, снижение интереса к привычным делам, социальная изоляция или, наоборот, чрезмерная активность.

Особое внимание следует уделять состояниям, при которых появляются мысли о причинении вреда себе или другим, а также резкое ухудшение, мешающее повседневной жизни. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Если же симптомы сохраняются в течение нескольких недель и снижают качество жизни, психиатр порекомендовал не откладывать обращение за помощью. Ранняя диагностика и лечение позволяет предотвратить развитие тяжелых эпизодов и стабилизировать состояние.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить «весеннее обострение» и не сойти с ума.

