В Госдуме призвали Европу задуматься о своей безопасности из-за помощи Украине

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Эксперты уверены, что страны Евросоюза предоставляют вражеским беспилотникам «коридор» для атак по территориям России.

Как ответит Россия на помощь Европы Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Колесник: производство оружия для ВСУ делает Европу целью для ударов

Евросоюзу и НАТО необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности из-за поддержки Украины. Об этом сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru.

Поводом для заявления стало недавнее признание премьер-министра Литвы Инги Ругинене о том, что дрон ВСУ, летевший атаковать Ленинградскую область, упал в местное озеро из-за сбоя навигации. По мнению экспертов, этот случай подтверждает, что страны НАТО фактически предоставляют беспилотникам «коридор» для атак на российские города. Андрей Колесник отметил, что реакция Вильнюса была подозрительно сдержанной. По его словам, Прибалтика и Польша пытаются избежать ответственности за снабжение Украины оружием.

«Реакция понятно почему очень сдержанная: Киев — друг Литвы, и Прибалтика на сегодняшний день самая активная в этом плане. В Латвии, кстати, недавно тоже упал дрон — в районе Краславы. Я хорошо знаю это место», — сказал Колесник.

Парламентарий также подчеркнул, что если на территории европейских стран производится оружие, которое применяется против российских войск, то это делает такие объекты законными целями для ударов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Операция по ликвидации дронов противника проходила в период с 13:00 по 18:00 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

