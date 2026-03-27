«Своим способом их провожаю»: Хотиненко объяснил, почему не был на похоронах Золотовицкого

Хотиненко рассказал о причинах отсутствия на похоронах Золотовицкого

Кинорежиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист России Владимир Хотиненко признался, что не ходил на похороны знаменитого коллеги и товарища — заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Золотовицкого. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

По словам Хотиненко, у них с Золотовицким были очень хорошие отношения, поэтому его уход — «событие». Однако проводить друга режиссер не смог. Не из-за дел, а из-за нежелания прощаться. Более того, похорон кинодеятель в последнее время вообще не видит — принципиально избегает.

«Потому что если был на кладбище и закапывали, то как бы они и уходит. А если не видел, как хоронят, так вроде он остается. Так что в некотором смысле он так продолжает (жить)… Я своим способом из провожаю. Но я вдруг сделал открытие такое, что тогда они остаются», — отметил Хотиненко.

Владимир Иванович обсуждал смерть коллеги и прощание с ним нехотя — слишком личное, даже интимное. Режиссер признался — он не хочет выглядеть лучше или хуже, чем есть, в глазах своих поклонников, поэтому ритуалами души не делится. Да и считает, что каждый имеет право на свои эмоции и способы проживания горя.

«Во-первых, кто-то воцерковленный, кто-то не воцерковленный. Здесь важна для меня простая вещь, я скажу. Поскольку поминальная молитва утром, я его вспоминаю каждый день, как и других. У меня длинный список людей, которых я поминаю каждый день. Вот и все. Потом, если дата — свечку пойди поставь там за упокой. Ну и так далее. Но главное — чтобы он в памяти», — заключил режиссер.

Игорь Золотовицкий скончался 14 января 2026 года в возрасте 64 лет в московской больнице. За полгода до смерти ему диагностировали рак желудка. Церемония прощания состоялась 17 января 2026 года на основной сцене родного театра — МХТ имени Чехова, артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Вместе с супругой, актрисой Верой Харыбиной, Золотовицкий вырастил двух сыновей. Они окончили режиссерские факультеты ГИТИС и МХАТ, а также организовали музыкальную группу.

