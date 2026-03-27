Анализ на ВПЧ включили в программу диспансеризации в России

|
Диана Кулманакова
Минздрав скорректировал регламент прохождения диагностики женщинами.

Какие анализы входят в обязательную диспансеризацию России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый этап бесплатной всеобщей диспансеризации в России теперь включает в себя процедуру определения ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) с высоким канцерогенным риском. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующие изменения содержатся в обновленных медицинских рекомендациях Министерства здравоохранения РФ, направленных на оценку репродуктивного здоровья граждан. Данный регламент был официально утвержден ведомством в феврале текущего года для оптимизации системы профилактических осмотров.

Согласно нововведениям, специализированный анализ на наличие генетического материала вируса будут предлагать женщинам в возрастной категории от 21 до 49 лет.

Проходить такое обследование полагается один раз в пять лет. Однако в случае обнаружения положительного результата периодичность тестирования увеличивается до одного раза в год.

Кроме того, Минздрав скорректировал правила проведения жидкостного цитологического исследования мазка шейки матки, которое позволяет обнаружить аномальные клеточные трансформации на стадиях от воспаления до предрака. Если тест на ВПЧ оказался положительным, цитологию теперь будут проводить ежегодно.

Ранее действовавшие нормы предполагали иные сроки: для пациенток 21–29 лет проверка была предусмотрена раз в три года, а для женщин от 30 до 49 лет — лишь раз в пять лет.

Расширение программы исследований позволит врачам эффективнее контролировать состояние здоровья населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
