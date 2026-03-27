Рубио заявил о намерениях Трампа достичь перемирия между Россией и Украиной

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Американский лидер хочет сделать это в ближайшее время.

Трамп хочет достичь прекращения огня между РФ и Украиной

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Рубио: Трамп стремится достичь прекращения огня между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп привержен стремлению достичь договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной как можно скорее. Об этом сообщил американский государственный секретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«На конференции G7 я вновь подчеркнул, что президент Трамп стремится как можно скорее достичь прекращения огня и переговорного урегулирования войны между Россией и Украиной», — написал Рубио.

В ночь на 27 марта Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине не являются конфликтом Соединенных Штатов, однако Вашингтон не остается в стороне. В ходе заседания американского правительства глава Белого дома утверждал, что его администрация активно и очень усердно работает, чтобы как можно скорее завершить украинский кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп выразил надежду на встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Глава Белого дома признался, что изначально считал украинское урегулирование самой легкой задачей, но на практике оно оказалось куда более сложным.

