Прохор Шаляпин: поддержка армии России — естественная позиция гражданина

Певец Прохор Шаляпин заявил о своей поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине и призвал россиян сохранять лояльность к своей стране. Об этом он рассказал ведущему Сурену Каграманову в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст».

Шаляпин подчеркнул, что считает поддержку России и ее армии естественной позицией гражданина.

«Политика — это огромная конструкция. Если ты не понимаешь каких-то тонкостей, то просто будь за свою страну, топи за своих — и не ошибешься», — пояснил артист свою позицию.

Артист отметил, что, несмотря на давление и угрозы в начале СВО, он не изменил своего отношения и убежден, что в сложных международных условиях важно оставаться на стороне своей страны и ее интересов.

«Мужи нашей страны, кто видит, что происходит на мировой арене, отстаивают наши общенациональные интересы. Неужели вы верите, что кто-то извне будет за нас? Им интересны только наши ресурсы. В девяностые годы нас вообще за людей не считали, считали страной третьего мира», — сказал Шаляпин.

Артист также заявил, что для него ценности общества и государства стоят выше личных амбиций. По его мнению, поддержка военнослужащих и страны в целом является проявлением ответственности и патриотизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин всерьез задумался о продолжении рода.

