Президенты России и Киргизии обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере

Лидеры отметили высокий уровень диалога между странами.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым актуальные вопросы сотрудничества. О телефонном разговоре сообщили в Кремле.

В частности, лидеры обменялись мнениями по взаимодействию в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. А также отметили высокий уровень диалога между странами и договорились укреплять отношения в духе сотрудничества и стратегического партнерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что кризис в отношениях со странами Европы сложился не по вине Москвы. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза РФ.

Глава государства подчеркнул, что безосновательно ссылаться в этом случае на конфликт на Украине. По его словам, именно прежняя администрация США и несколько ведущих стран Европы поддержали госпереворот в Незалежной, что привело к кризису в странах Старого света и запустило целую цепочку трагических событий.

