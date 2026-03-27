«Не по нашей вине»: Путин о плохих отношения с западными странами

|
Александра Якимчук
Именно действия США и Европы, по сломам президента РФ, запустили цепочку трагических событий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: кризис в отношениях с западными странами — не вина России

Кризис в отношениях с Европой — не вина России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России.

«Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине», — заметил Путин.

Он подчеркнул, что безосновательно ссылаться в этом случае на конфликт на Украине. Ведь именно прежняя администрация США и несколько ведущих стран Европы поддержали госпереворот в Незалежной. Все это привело и к кризису в странах Старого света и стало началом целой «цепочки трагических событий».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин считает кризисы на мировых рынках результатом системных ошибок западных стран. Они, по его словам, пожинают плоды собственных действий.

А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт руками Украины. Он отметил, что главной темой РФ в международной политике является именно вопрос с Незалежной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
