Именно действия США и Европы, по сломам президента РФ, запустили цепочку трагических событий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Путин: кризис в отношениях с западными странами — не вина России
Кризис в отношениях с Европой — не вина России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России.
«Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине», — заметил Путин.
Он подчеркнул, что безосновательно ссылаться в этом случае на конфликт на Украине. Ведь именно прежняя администрация США и несколько ведущих стран Европы поддержали госпереворот в Незалежной. Все это привело и к кризису в странах Старого света и стало началом целой «цепочки трагических событий».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин считает кризисы на мировых рынках результатом системных ошибок западных стран. Они, по его словам, пожинают плоды собственных действий.
А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт руками Украины. Он отметил, что главной темой РФ в международной политике является именно вопрос с Незалежной.
