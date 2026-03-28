Неочевидный сигнал: как проявляется болезнь Альцгеймера

Первые признаки недуга проявляются не в памяти, а в повседневной активности.

Как проявляется болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Первые признаки болезни Альцгеймера могут проявляться в повседневных действиях

Нарастающие сложности с привычными делами могут быть одним из первых признаков болезни Альцгеймера, даже если память остается в норме. Об этом сообщает Medical Xpress.

По данным специалистов, важно обращать внимание не только на память, но и на повседневную активность — например, приготовление еды, оплату счетов или планирование дел. Именно эти навыки часто начинают страдать раньше.

Как отметил ученый Захинур Исмаил, изменения могут проявляться задолго до постановки диагноза. Человек начинает чаще ошибаться в привычных действиях, терять вещи или избегать задач, которые раньше не вызывали трудностей.

Эксперты подчеркивают: важно отличать разовую забывчивость от постоянных проблем. Если трудности повторяются и со временем усиливаются, это может говорить о риске заболевания.

Исследования показывают, что такие изменения связаны с ранними процессами в мозге, которые происходят еще до заметного ухудшения памяти.

При этом обычные тесты не всегда помогают выявить проблему на ранней стадии. Поэтому внимание к повседневному поведению становится важным способом заметить первые признаки.

Специалисты отмечают, что близкие люди часто первыми замечают изменения — например, когда человек начинает путаться в делах или избегать привычных задач. Раннее обращение к врачу в таких случаях помогает замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни.

