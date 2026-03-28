Дышим свободно: как правильно очистить воздух в доме?

Сергей Добровинский
Застой воздуха может вызвать проблемы со здоровьем.

Как правильно проветривать дом — советы врача

Эндокринолог Калинчев: качество воздуха в доме напрямую влияет на здоровье

То, насколько в доме качественный воздух, напрямую влияет на самочувствие всех, кто находится внутри. От атмосферы в помещении зависит качество сна и крепость иммунитета.

Концентрация загрязнителей в закрытом пространстве может быть выше, чем на улице. О способах по-настоящему эффективно очистить воздух в помещении aif.ru рассказал врач-эндокринолог, реабилитолог Алексей Калинчев.

Полезной привычкой станет регулярное проветривание. Даже в холодное время года необходимо открывать окна на пять-десять минут несколько раз в день. Особенно эффективно сквозное проветривание, помогающее быстро сменить застоявшийся воздух свежим. Лучше всего проводить такую процедуру сразу после пробуждения и перед отходом ко сну, советует медик.

Также следует уделить внимание контролю влажности в комнатах. Если воздух слишком сухой, он будет раздражать слизистые. Самый комфортный уровень влажности — 40-60%.

Кроме того, важно проводить влажную уборку раз в пару дней, чтобы не скапливалась пыль, которая потом будет витать в воздухе и оседать в легких. Врач подчеркнул, что стоит избегать агрессивной бытовой химии с резким запахом, отдавая предпочтение простому мыльному раствору, соде и уксусу.

