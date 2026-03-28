Тюбинговая горка кинопарка «Москино» будет доступна для посетителей круглый год

В Москве тюбинговая горка в кинопарке «Москино» завершит работу в конце марта, после чего ее демонтируют и перенесут на новое место. Об этом сообщает портал mos.ru.

По имеющимся данным, до конца марта объект продолжит функционировать в обычном режиме, после чего начнется процесс разборки конструкции. В апреле площадка уже не будет доступна для посетителей, так как специалисты займутся ее переносом. При этом новая локация для горки позволит сохранить популярный формат зимнего отдыха и сделать его более удобным для гостей.

Тюбинговые спуски в «Москино» пользовались высоким спросом среди москвичей и туристов в холодный сезон. Подобные развлечения остаются частью городской инфраструктуры зимнего досуга, которую в столице регулярно обновляют и развивают. Перенос объекта связан с необходимостью улучшения условий эксплуатации и дальнейшего благоустройства территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.