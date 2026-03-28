Тюбинговая горка кинопарка «Москино» будет доступна для посетителей круглый год

До конца марта она проработает на прежнем месте.

Тюбинговую горку из Москино перенесут в апреле

В Москве тюбинговая горка в кинопарке «Москино» завершит работу в конце марта, после чего ее демонтируют и перенесут на новое место. Об этом сообщает портал mos.ru.

По имеющимся данным, до конца марта объект продолжит функционировать в обычном режиме, после чего начнется процесс разборки конструкции. В апреле площадка уже не будет доступна для посетителей, так как специалисты займутся ее переносом. При этом новая локация для горки позволит сохранить популярный формат зимнего отдыха и сделать его более удобным для гостей.

Тюбинговые спуски в «Москино» пользовались высоким спросом среди москвичей и туристов в холодный сезон. Подобные развлечения остаются частью городской инфраструктуры зимнего досуга, которую в столице регулярно обновляют и развивают. Перенос объекта связан с необходимостью улучшения условий эксплуатации и дальнейшего благоустройства территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2025 год стал рекордным по посещаемости парков культуры и отдыха.

Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

Последние новости

20:29
Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой
20:20
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
20:15
Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана
20:02
Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
19:50
Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф
19:35
Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение
Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео