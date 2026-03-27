Собянин: 2025 год стал рекордным по посещаемости парков культуры и отдыха

Прошлый год стал рекордным для парков культуры и отдыха Москвы — их посещаемость выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За 2025 год в парках культуры и отдыха побывали более 282,5 миллиона человек. Причиной этого является благоустройство и развитие этих территорий.

Одно из главных событий — открытие Царской набережной в музее‑заповеднике «Коломенское». Также подошли к концу основные работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники».

«Променад длиной три с половиной километра стал востребованным общественным пространством столицы», — написал мэр Москвы, комментируя открытие Царской набережной.

В этом году планируется продолжение благоустройства этих зеленых зон, Парка Горького, а также других парков Москвы, отметил глава города.

