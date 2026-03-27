Собянин: 2025 год стал рекордным по посещаемости парков культуры и отдыха

|
Мэр столицы рассказал о планах по благоустройству этих зон на этот год.

Посещаемость московских парков в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прошлый год стал рекордным для парков культуры и отдыха Москвы — их посещаемость выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За 2025 год в парках культуры и отдыха побывали более 282,5 миллиона человек. Причиной этого является благоустройство и развитие этих территорий.

Одно из главных событий — открытие Царской набережной в музее‑заповеднике «Коломенское». Также подошли к концу основные работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники».

«Променад длиной три с половиной километра стал востребованным общественным пространством столицы», — написал мэр Москвы, комментируя открытие Царской набережной.

В этом году планируется продолжение благоустройства этих зеленых зон, Парка Горького, а также других парков Москвы, отметил глава города. 

Ранее 5-tv.ru писал, что количество созданных в Москве кинопроектов за год выросло на 38%. Площадь кинопарка «Москино» увеличилась почти вдвое, а площадь студийных пространств Киностудии Горького — в десять раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
